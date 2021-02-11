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فن

تعرف على أحدث عروض مسرح مصر

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:36 م
مسرح مصر
مسرح مصر
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أحمد إبراهيم
يقدم الفنان أشرف عبد الباقي ونجوم فرقة مسرح مصر، أحدث عروضهم "ورطة عائلية" في الثامنة مساء غد الجمعة عبر قناة " mbc مصر". 

وتدور أحداث مسرحية "ورطة عائلية"، حول حدوث أخطاء وخلط في معرفة وتمييز الأطفال حديثي الولادة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة بصورة ساخرة.

ويشارك في بطولة المسرحية مع الفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد. 
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