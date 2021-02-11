تعرف على أحدث عروض مسرح مصر

يقدم الفنان أشرف عبد الباقي ونجوم فرقة مسرح مصر، أحدث عروضهم "ورطة عائلية" في الثامنة مساء غد الجمعة عبر قناة " mbc مصر".





وتدور أحداث مسرحية "ورطة عائلية"، حول حدوث أخطاء وخلط في معرفة وتمييز الأطفال حديثي الولادة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة بصورة ساخرة.



