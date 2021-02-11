اجتماع تمهيدي لمناقشة كيفية إسهام جامعة حلوان في استصلاح 200 فدان بالوادي الجديد

عقد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، اجتماعا تمهيديا لمناقشة كيفية إسهام جامعة حلوان في مشروع استصلاح أراضٍ في الوادي الجديد المقرر تخصيصها للجامعة من المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحميد النشار، رئيس الجامعة الأسبق ووزير التعليم العالي الأسبق، والأستاذ الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي، والأستاذ الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة، و الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية هندسة المطرية، والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، و الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية هندسة حلوان، و الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، و الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال ، والدكتور جمال على المستشار المالي.
وقد أكد الدكتور ماجد نجم خلال هذا اللقاء على استعداد الجامعة التام للمشاركة فى استصلاح أرض الوادى الجديد، وتقديم دراسات الجدوى من الكليات المشاركة، كما أشار إلى توافر كوادر متميزة علميا و بحثيا بجامعه حلوان ومتنوعة التخصصات و قادرة على القيام بدور فعال في البرنامج القومي للتنمية المستدامة .
وخلال اللقاء تم تقديم العديد من المقترحات من كليات هندسة حلوان و هندسة المطرية والعلوم والصيدلة والتجارة وإدارة الأعمال وكلية الفنون الجميلة، والاقتصاد المنزلى، بهدف عملية التطوير والإصلاح و الإعلان عن تقديم كل الإمكانات المتاحة للجامعة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة و لتطوير و استصلاح أرض الوادي الجديد و تلبية احتياجات سكانها و تحقيق التنمية الاقتصاديةو المجتمعية وتحسين ظروف المعيشة.
هذا و قد تم الاتفاق على إرسال وفد للوادى الجديد برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة لمعاينة الأرض على الطبيعة .