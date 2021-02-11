اجتماع تمهيدي لمناقشة كيفية إسهام جامعة حلوان في استصلاح 200 فدان بالوادي الجديد

عقد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، اجتماعا تمهيديا لمناقشة كيفية إسهام جامعة حلوان في مشروع استصلاح أراضٍ في الوادي الجديد المقرر تخصيصها للجامعة من المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحميد النشار، رئيس الجامعة الأسبق ووزير التعليم العالي الأسبق، والأستاذ الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي، والأستاذ الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة، و الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية هندسة المطرية، والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، و الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية هندسة حلوان، و الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، و الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال ، والدكتور جمال على المستشار المالي.





وقد أكد الدكتور ماجد نجم خلال هذا اللقاء على استعداد الجامعة التام للمشاركة فى استصلاح أرض الوادى الجديد، وتقديم دراسات الجدوى من الكليات المشاركة، كما أشار إلى توافر كوادر متميزة علميا و بحثيا بجامعه حلوان ومتنوعة التخصصات و قادرة على القيام بدور فعال في البرنامج القومي للتنمية المستدامة .





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وخلال اللقاء تم تقديم العديد من المقترحات من كليات هندسة حلوان و هندسة المطرية والعلوم والصيدلة والتجارة وإدارة الأعمال وكلية الفنون الجميلة، والاقتصاد المنزلى، بهدف عملية التطوير والإصلاح و الإعلان عن تقديم كل الإمكانات المتاحة للجامعة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة و لتطوير و استصلاح أرض الوادي الجديد و تلبية احتياجات سكانها و تحقيق التنمية الاقتصاديةو المجتمعية وتحسين ظروف المعيشة.



