على مساحة 65 فدانا.. ماجد نجم يرأس الاجتماع التنفيذي لإنشاء جامعة حلوان الأهلية

ترأس الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الاجتماع التنفيذي لإنشاء جامعة حلوان الأهلية وبحث آليات العمل والدراسة بها، وكان ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء جامعات أهلية تقدم لشباب مصر مستوى تعليميًا متميزًا، يتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي ، وتسهم في إعداد كوادر متخصصة في المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة.





حضر الاجتماع الدكتور محمد النشار رئيس جامعة حلوان الأسبق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب والدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان والدكتور محمد حسنين عميد كلية الهندسة بالمطرية والدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة والأستاذ الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، والأستاذة الدكتورة منى نصر رئيس قسم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدير مركز الحساب العلمي، والدكتور هاني حسني المستشار الهندسي لجامعة حلوان.









وأوضح الدكتور ماجد نجم أنه تم البدء في عملية الإنشاء علي مساحة 65 فدانا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه كدفعة أولى لإنشاء هذه الجامعة، و أكد سيادته علي امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة لبرامج متميزة و متنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة، كما كشف الأستاذ الدكتور ماجد نجم عن مخطط الجامعة الأهلية الذى يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.





وقد هنأ الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد النشار رئيس جامعه حلوان الأسبق ووزير التعليم العالى والبحث العلمي الأسبق جامعة حلوان على هذه الخطوة المتميزة لإنشاء جامعة حلوان الأهلية التى تعد من أولى الجامعات الأهلية على مستوى القاهرة الكبرى و تقوم على تنوع التخصصات متتبعة التوجه الرئاسى الذى يدعو إلى تبنى أساليب تعليمية جديدة تتركز على بناء المهارات والتطوير الذاتى للمتعلم وتنوع المجالات البينية، بحيث يصبح الخريج قادرا على المنافسة فى سوق العمل المحلي والإقليمى، فبناء مصر المستقبل يحتاج إلى كوادر في جميع المجالات والتخصصات، كما أشاد سيادته بجهود الدولة المبذولة و دعمها لإنشاء الجامعات الأهلية.





و أضاف الأستاذ الدكتور هابي حسني المستشار الهندسى لجامعة حلوان أن الجامعة تعد من أولى الجامعات التي تحركت سريعا نحو البدء فى العمل ، مؤكدا أننا لدينا العديد من المراحل التنفيذية و تتضمن المرحلة الأولى دراسة الجدوى والتي تم تحديدها بناء على التدفقات النقدية المخططة للجامعة والتي تبدأ بتمويل ١٠٠ مليون جنيه من التمويل الذاتي لجامعة حلوان.



