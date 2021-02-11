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فن

صحتي الآن مهددة.. شاهد.. هنا شيحة توجه رسالة لجمهورها بعد فقدانها جزءا كبيرا من وزنها

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:31 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة بمظهر مختلف، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت بقصة شعر جديدة وتلاحظ عليها خسارة كبيرة لوزنها.


وعلقت هنا قائلة: "شعر قصير، نحيف.. في عام 2014 اعتقدت أنني لست نحيفة وأردت أن أفقد المزيد من الوزن ليكون وزني المثالي 56 كجم".


وأضافت: "بدأت رحلتي لفقدان الوزن الزائد الذي اكتسبته منذ ذلك الحين، وأتبع حمية اليويو دائمًا مع خطة لنظامي الغذائي.. وفي العام الماضي مع كورونا والحجر الصحي المنزلي وحركة أقل.. آخر 4 صور هي أنا الآن.. وزني الآن 69 كجم  ولا يتعلق الأمر بمدى وزنك، بل يتعلق بكونك مدركًا لنفسك وقبولًا لنفسك والعمل على ذاتك. وهذه المرة بالنسبة لي، وليس من أجل دور، بالنسبة لي، هذا هو الأثقل الذي مررت به على الإطلاق".


وتابعت: "أنا بخير بغض النظر عن وزني.. ولكن صحتي الآن مهددة بسبب الأكل غير الصحي والحرمان من النوم والتوتر.. لذلك قررت أن أفعل شيئًا حيال ما يحدث لي داخليًا وأن أكون على دراية بعاداتي في الأكل وأعود لممارسة التمارين، أحب نفسك، كن افضل نسخة من نفسك".


يشار إلى أن النجمة هنا شيحة احتفلت من قبل بيوم الأب العالمى، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث نشرت 3 صور مع والدها الفنان التشكيلى أحمد شيحة، الأولى وهى فى فترة المراهقة، والثانية سيلفى، والثالثة تجمع كل من الشقيقات الأربعة هنا وحلا ورشا ومايا، وعلقت على الصورة قائلة: "عيد أب سعيد.. أبي المذهل.. العمود الفقري والدعم الدائم".


يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.
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