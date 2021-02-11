منافس تويتر.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق Koo الهندي

ردت الحكومة الهندية على رفض شركة تويتر على مطالبها، بعد أن أمرت حكومة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" منصة التدوينات العالمية بإزالة أكثر من 1100 حساب تتكون من كيانات إعلامية وصحفيين ونشطاء وسياسيين، لأنها تنشر معلومات مضللة حول احتجاجات واسعة النطاق من المزارعين ضد القوانين الزراعية الجديدة.





تويتر المسئولين عن عدم تنفيذ التوجيهات الحكومية، شارك الملايين من سكان الهند هاشتاج BanTwitter#، لحظر منصة التواصل الأمريكية. وبعد أن هددت الحكومة الهندية، شركة تويتر ورئيسها التنفيذي باتخاذ إجراء قانوني قد يؤدي إلى غرامات أو سجن مسئوليالمسئولين عن عدم تنفيذ التوجيهات الحكومية، شارك الملايين من سكان الهند هاشتاج BanTwitter#، لحظر منصة التواصل الأمريكية.









وإلى جانب ذلك، انتشر هاشتاج kooapp#، بشكل كبير بين المستخدمين لحث المواطنين على استخدام تطبيق "كو Koo" كبديل هندي لموقع "تويتر"، ووفقا لما ذكره موقع "timesofindia"، يشهد تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الهندي Koo، زيادة كبيرة في شعبيته بين كبار السياسيين والآخرين الذين يتدفقون عليه.





ما هو تطبيق كو Koo





هو عبارة عن منصة تدوين مصغرة تشبه موقع "تويتر" في طريقة عملها، والتي تتيح للمستخدمين نشر محتوى الوسائط المتعددة، بما في ذلك المقاطع الصوتية القصيرة، ويقتصر المنشور النصي على 400 حرف وتدعم الخدمة ست لغات هندية، بما في ذلك الإنجليزية.





وعلى غرار تويتر، يملك تطبيق Koo، شعارا على شكل طائر أصفر اللون، ويسمح الموقع لمستخدميه استخدام علامات التجزئة (#) أو رمز (@) للإشارة، ويتيح التطبيق أيضا للمستخدمين استخدام ميزة "re-koo"، وهي ميزة التطبيق لإعادة التغريد والدردشة بدلا من الرسالة المباشرة.





متي تم إطلاق Koo





تم تطوير تطبيق Koo، بواسطة مؤسس ومدير تنفيذي Aprameya Radhakrishna، وتم إطلاقه في شهر مارس 2020، وقد فاز التطبيق بجائزة حكومية لقيادة الابتكار التكنولوجي، وقد جمع أكثر من 4 ملايين دولار من التمويل الأسبوع الماضي، من مستثمرين جدد وحاليين.





وقد بدأت العديد من الوزارات والشخصيات البارزة، بما في ذلك ممثلو بوليوود، كما انضمت وزارة التكنولوجيا ووزير التجارة بيوش جويال هذا الشهر لمنصة التدوينات الهندية.





كيفية تنزيل تطبيق كو Koo





يتوفر تطبيق Koo، مجانا على أنظمة التشغيل أندرويد وios، يمكن للمستخدمين الذهاب إلى متجر جوجل بلاي Google Play، والبحث عن "Koo".





ميزات تطبيق كو





يمتلك Koo نفس ميزات تويتر، يسمح للمستخدمين بمتابعة الأشخاص وإلقاء نظرة على الخلاصة، كما يمكنهم كتابة ومشاركة الرسائل النصية أو بتنسيق الصوت أو الفيديو، ويحتوي على مجموعة مختارة اللغات الهندية من بينها: الكانادا والتاميلية والتيلجو والتاميلية والإنجليزية، وكما يسمح للأشخاص بالتعبير عن آرائهم بلغاتهم المحلية، كما يمكن كتابة الرسائل حتى 400 حرف.





ويمكن الاشتراك في منصة Koo، باستخدام رقم الهاتف المحمول، ويتوفر للمستخدمين خيارا لربط خلاصاتهم على فيسبوك Facebook ولينكدان LinkedIn ويوتيوب YouTube وتويتر Twitter بملف تعريف Koo.