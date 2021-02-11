رئيس قسم الصدر بقصر العيني يكشف سبب تراجع نزلات البرد والإنفلونزا هذا الشتاء

كشف الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، عن سبب تراجع معدلات الإصابة ب نزلات البرد والإنفلونزا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19 في موجته الثانية.





وأرجع الدكتور أيمن سالم، سبب اختفاء الإصابة ب نزلات البرد إلى التزام أغلبية المواطنين بارتداء الكمامة الطبية حيث تمنع انتقال عدوى كورونا وباقي الميكروبات والفيروسات ومنها التي تتسبب في نزلات البرد والإنفلونزا.









وأشار الدكتور أيمن سالم، إلى أن الكمامة الطبية تمنع التعرض المباشر للجو البارد وتساعد في تدفئة الأنف، لذلك يجب الحرص على الالتزام بارتداء الكمامة لأهميتها في الوقاية من انتشار العدوى والميكروبات المختلفة.





وكان الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة، قال في تصريحات تليفزيونية، إنه لوحظ تراجع كبير في عدد المواطنين القادمين لمستشفيات العزل والصدرية للعلاج من فيروس كورونا، الشهر الماضي، لافتا إلى أن الموجة الثانية من فيروس كورونا أقل حدة من الموجة الأولى من الفيروس من حيث الأعراض، لأنه في الموجة الأولى وصلنا إلى 1800 إصابة يومية، عكس الثانية التي لم تتجاوز 1400 مصاب.





وأوضح "سالم"، في لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن المواطنين كانوا يقبلون على المستشفيات الحكومية من أجل الكشف عن أعراض كورونا، مشيرًا إلى أن الفيروس ينتقل بقوة عن طريق الرذاذ المتطاير من الكحة والعطس بسبب قوة الاندفاع من الأنف والفم.