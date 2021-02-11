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أخبار العالم

نداء عاجل من الجامعة العربية للصومال

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:11 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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ميس رضا
صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الجامعة تتابع باهتمام كبير جهود القادة السياسيين في الحكومة الفيدرالية والولايات الصومالية من أجل التوصل إلى اتفاق للمشكلات التي تواجه التحضير للانتخابات العامة في البلاد، وآخرها الاجتماعات التي عقدت في مدينة طوسمريب في الفترة من 1 إلى 6 فبراير الجاري.



وأثنى المصدر على انفتاح جميع الأطراف على الانخراط في مزيد من المناقشات حول هذا الأمر، ودعا إلى أهمية استئناف هذاالحوار بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق يسمح بإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة، وعلى النحو الذي يتفادى تمامًاأية عملية انتخابية موازية أو جزئية أو أية إجراءات أخرى تفتقر إلى اتفاق وطني عريض.



ورحب المصدر في هذا الإطار بدعوة الرئيس محمد عبد اللهفارماجو لعقد حوار تشاوري يوم 15 فبراير الجاري للتوصل السريع إلى حل توافقي يصب في مصلحة الشعب الصومالي كافة ويعزز منالأمن والاستقرار في البلاد، مجددًا التزام الجامعة العربية بمساندة كافة الجهود الصومالية التي ترمي إلى تحقيق التوافق الوطني الشامل، ومحاربة الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
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