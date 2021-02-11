رئيس هيئة البترول ينتقل إلى موقع حريق مستودع البترول بالسويس

انتقل المهندس عابد عز الرجال، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء عمرو الشربيني، مدير أمن الهيئة، لمتابعة موقف الحريق الذي نشب في أحد مستودعات بمنطقة عجرود بطريق السويس- القاهرة.









وأوضح مصدر بالمنطقة الجغرافية لشركات البترول في السويس، أنه أثناء أعمال التوسعات تم ملء المستودع بالمياه لإجراء أعمال الاختبار، ما أدى إلى اشتعال النيران، وارتفاع الأدخنة والنيران بشكل كثيف، ما أثار الذعر للمارين على طريق السويس – القاهرة.









كان اللواء محمد الألفي، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، تلقى بلاغًا بنشوب حريق في أحد مخازن البترول فوجه بسرعة انتقال سيارات الدفاع المدني بالسويس.







