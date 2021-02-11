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رياضة

حافلة الأهلي تصل إلى ملعب مواجهة بالميراس

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:52 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب المدينة التعليمية، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تشكيل المباراة منذ قليل.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.

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