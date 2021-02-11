كواليس جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المران

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا، في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة وجميع أعضاء الجهاز الفني.





وتحدث المدرب مع اللاعبين عن المباراة وأهمية تقديم عرض قوي أمام مولودية الجزائر في بداية المشوار الإفريقي، وحصد النقاط الثلاث.





ونقل المدرب للجميع الثقة الكاملة لتحقيق أفضل نتيجة خلال الفترة المقبلة، وأنهم جميعا على قدر المسئولية لما يمتلكونه من إمكانيات فنية، وخبرات قوية في التعامل مع كل الظروف.





وبدوره حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام، على تحفيز اللاعبين، مؤكدا لهم أنهم الأفضل في إفريقيا، والجميع ينتظر منهم تحقيق الانتصارات واعتلاء منصات التتويج.





ونقل عبد الحليم علي مدير الكرة، ثقة الجميع في إمكانيات وقدرات اللاعبين، لتحقيق بداية مثالية في البطولة الإفريقية، كبداية في مشوار الفريق نحو التتويج باللقب الإفريقي.





وفي نهاية الجلسة تحدث اللاعبون جميعا، وتعاهدوا على بذل أقصى جهد أمام مولودية الجزائر من أجل تحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث.