محافظ الغربية : لا تهاون مع أي تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على حرص الدولة على عدم التهاون مع أي تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء حسين الجندي السكرتير العام وممثلي ١٠ هيئات معنية برصد المتغيرات المكانية بالمحافظة.









وشدد الدكتور رحمي على ضرورة تحديد آليات للتعامل مع المتغيرات المكانية بالمحافظة تشمل حصر التعديات وتحديد الإجراءات المتخذة تجاهها، مطالبًا كل جهة من الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه هذه التعديات، ورفع تقرير يومي فيما يخص هذه التعديات مع التأكيد على الإزالة الفورية للتعديات التي لا تقبل التقنين أو التصالح منذ ٢٠١٧.



