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محافظات

محافظ الغربية : لا تهاون مع أي تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:48 م
محافظ الغربية : لا
محافظ الغربية : لا تهاون مع أي تعدي علي الأراضي الزراعية
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احمد علي
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على حرص الدولة على عدم التهاون مع أي تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء حسين الجندي السكرتير العام وممثلي ١٠ هيئات معنية برصد المتغيرات المكانية بالمحافظة.


وشدد الدكتور رحمي على ضرورة تحديد آليات للتعامل مع المتغيرات المكانية بالمحافظة تشمل حصر التعديات وتحديد الإجراءات المتخذة تجاهها، مطالبًا كل جهة من الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه هذه التعديات، ورفع تقرير يومي فيما يخص هذه التعديات مع التأكيد على الإزالة الفورية للتعديات التي لا تقبل التقنين أو التصالح منذ ٢٠١٧.

حضر الاجتماع المهندسة سماح صبري مدير إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة وممثلي كل من الري، السكة الحديد، هيئة الأوقاف، هيئة الطرق، الإصلاح الزراعي، الآثار، حماية نهر النيل، أملاك الدولة، المتغيرات المكانية والزراعة.
محافظ الغربية : لا تهاون مع أي تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
محافظ الغربية : لا تهاون مع أي تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
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