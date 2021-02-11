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سيارات

للمرة الأولى.. ظهور كيا KIA CV الجديدة كليًا من الداخل بدون فتيس.. صور

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:58 م
كيا kia CV
كيا kia CV
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اشرف عطية
تختبر شركة كيا عملاق صناعة السيارات الكورية سيارتها كيا kia CV  التي تنتمي لطراز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كروس أوفر وستكون كهربائية بالكامل ومنتظر طرحها رسميا خلال ايام وهي الأولى ضمن 11 موديل كهربائي جديد ينوي العملاق الكوري طرحهم تباعا ضمن الخطة الخمسية للعلامة kia . 

السيارة كيا kia CV الكهربائية تستند CV إلى منصة E-GMP المطورة من هيونداي لتناسب سيارات السيدان والكروس اوفر والاس يو في التي تعمل بالبطارية، ويمكنها تقديم مدى 500 كيلو متر للشحنة الواحدة.

وستحصل كيا kia CV على اسم جديد عند إطلاقها، وستكون جزءا من خطة تحول صانع السيارات إلى السيارات الكهربائية بالبطارية، وبالتحديد ستكون واحدة من 7 سيارات كهربائية نقية تعمل بالبطارية تطلقها الشركة قبل 2027، على أن تتوفر بالأسواق كموديل 2021 أو 2022 بعد فترة قصيرة من توفر هيونداي ايونيك الجديدة. 

اختفت التمويهات قليلا من السيارة  كيا kia CV تزامننا مع اقتراب طرحها رسميا وظهرت خطوط السقف وعمود A المكشوفين يلمحان للمظهر العام، كما أن النصف الخلفي يستوحي ملامح تصميم نموذج Imagine . 

وظهرت داخلية كيا kia CV القادمة لأول مرة في صور تجسسية أثناء الاختبارات في السويد بجوار هيونداي شقيقتها هيونداي أيونيك hyundai ioniq 5، ويمكن ملاحظة ملامح التصميم الداخلي والشاشات والعددات الديجيتال ونظام الإضاءة المحيطية للسيارة و ظهرت بدون مقبض لناقل الحركة.
للمرة الأولى.. ظهور كيا KIA CV الجديدة كليًا من الداخل بدون فتيس.. صور
للمرة الأولى.. ظهور كيا KIA CV الجديدة كليًا من الداخل بدون فتيس.. صور
للمرة الأولى.. ظهور كيا KIA CV الجديدة كليًا من الداخل بدون فتيس.. صور
للمرة الأولى.. ظهور كيا KIA CV الجديدة كليًا من الداخل بدون فتيس.. صور
للمرة الأولى.. ظهور كيا KIA CV الجديدة كليًا من الداخل بدون فتيس.. صور
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