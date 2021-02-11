للمرة الأولى.. ظهور كيا KIA CV الجديدة كليًا من الداخل بدون فتيس.. صور

السيارة كيا kia CV الكهربائية تستند CV إلى منصة E-GMP المطورة من هيونداي لتناسب سيارات السيدان والكروس اوفر والاس يو في التي تعمل بالبطارية، ويمكنها تقديم مدى 500 كيلو متر للشحنة الواحدة.



