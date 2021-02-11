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فن

دارين حداد تبرز جمال ملامحها في صورة جديدة

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:00 م
دارين حداد
دارين حداد
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محمد بدران
حرصت الفنانة اللبنانية دارين حداد  على مشاركة متابعيها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت دارين حداد في الصور بإطلالة جذابة حيث ارتدت بدى كت مكشوف الكتفين والصدر مما كشف عن رشاقتها، نالت إعجاب الجمهور.


ومن الناحية الجمالية،اعتمدت دارين حداد على تسريحات شعر جذابة كما وصعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.


وتستعد دارين حداد لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.


ويذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي،  ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن  تونس النجمة: دارين حداد.

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