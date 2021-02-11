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محافظات

استرداد مزرعة دواجن أملاك دولة في دمياط

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:56 م
استرداد مزرعة دواجن
استرداد مزرعة دواجن أملاك دولة في دمياط
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زينب الزغبي
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم تنفيذ القرار الإدارى رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن اتخاذ إجراءات سحب وإخلاء واستلام مزرعة الصالحين للدواجن التى تقع على مساحة ٣١ فدانا بمنطقة شطا، فى إطار جهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة.

وأوضحت منال عوض نجاح الجهود التى تمت بالتنسيق بين مديرية أمن دمياط والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لتنفيذ هذه الأعمال، مؤكدة أنه لن يتم التهاون فى إسترداد أملاك الدولة، لكونها حق أصيل من حقوق الشعب، كما وجهت باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال جميع المخالفات والتعديات وردع المخالفين.

وفى هذا الصدد، قالت الدكتورة منال عوض إنه ومع استلام قطعة الأرض، تم البدء فى إعداد عدد من الدراسات لاستغلال القطعة بمشروع ذى نفع عام لصالح المحافظة.

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استرداد مزرعة دواجن أملاك دولة في دمياط
استرداد مزرعة دواجن أملاك دولة في دمياط
استرداد مزرعة دواجن أملاك دولة في دمياط
استرداد مزرعة دواجن أملاك دولة في دمياط
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