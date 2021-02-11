تحولت إلى اللون الأسود.. كورونا يتسبب في بتر أصابع مسنة.. تفاصيل

في حالة مروعة، تسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بتر ثلاثة من أصابع اليد اليمنى لمريضة مسنة في الـ86 من عمرها، وذلك بعد أن أسفرت العدوى المميتة عن إلحاق أضرار بأوعيتها الدموية.





وأظهرت لقطات مصورة نُشرت في إحدى المجلات الطبية كيفية تحول لون أصابع المريضة، والتي أشير إلى أنها إيطالية الجنسية دون الكشف عن هويتها، إلى اللون الأسود، وهو ما اضطر الأطباء المعالجين لها بمقاطعة "فيرمو"، الواقعة على بعد 250 كيلو مترًا من العاصمة الإيطالية "روما"، إلى بتر أصابعها المصابة بالغرغرينا.









يشار إلى أنه سبق أن تبين أن فيروس "كوفيد-19" يسبب أضرارًا جسيمة في الأوعية الأوعية لدى العديد من المرضى، حيث يتسبب في انسداد خطير يُعرف بـ"جلطات الدم".





وعلى الرغم من أن الخبراء غير متأكدين من السبب وراء حدوث انسداد الأوعية الدموية جراء فيروس كورونا المستجد، إلا أن النظرية السائدة تفيد بأن ذلك نتيجة لرد فعل مناعي مفرط يشار إليه باسم "'Cytokine Storm" أو " عاصفة السيتوكين "، والتي تجعل الجسم يهاجم الأنسجة السليمة؛ ويُعتقد أن المريضة الإيطالية أصيبت بجلطات دموية أدت إلى توقف سريان الدم إلى أصابعها.





يذكر أنه عند وصول رد الفعل المناعي أو الاستجابة المناعية إلى مستويات مفرطة، فإنها من الممكن أن تلحق أضرارًا بالأنسجة السليمة وفي حال تأثر الأوعية الدموية فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وزيادة احتمالية تكون الجلطات.





ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الخميس، فإنه قد تم الكشف عن حالة المريضة الإيطالية في إحدى الدوريات الطبية، وهي "المجلة الأوربية لجراحة الأوعية الدموية والجراحة الوعائية"، حيث أشير إلى أنها تلقت أدوية مسيلة للدم في شهر مارس الماضي، بعد أن لاحظ الأطباء معاناتها من انخفاض في تدفق الدم إلى قلبها، الأمر الذي عادة ما يحدث نتيجة نوبة قلبية أو سكتة ماغية، وتحول تلك العقاقير دون تكتل الصفائح الدموية وخلايا تخثر الدم معًا.





وأجرى الأطباء في أعقاب ذلك مسحة كورونا للمريضة وجاءت النتيجة إيجابية، رغم أنها لم تكن تعاني من أي من الأعراض الشائعة للعدوى، ومن بينها الحمى والسعال وفقدان أو تغير لحاستي الشم أو التذوق.









وبعد مضي شهر واحد، عادت المريضة مجددًا للمستشفى إثر تحول 3 من أصابع يدها اليمنى للون الأسود، إثر إصابتها بـ"الغرغرينا الجافة"، والتي تحدث عند توقف تدفق الدم إلى جزء معين من الجسم، واضطر الأطباء في نهاية المطاف إلى بتر أصابعها الثلاثة، وذلك في أعقاب فحص الأنسجة الميتة تحت المجهر وملاحظة علامات تجلط الدم داخل الأوعية الدموية.



