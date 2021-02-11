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منوعات

ضعف حجم برج خليفة.. ناسا تعلن اقتراب كوكيب ضخم من الأرض

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:40 م
ناسا تعلن اقتراب
ناسا تعلن اقتراب كوكيب ضخم من الأرض
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يارا زكريا
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن اقتراب كويكب ضخم من الأرض واصفًا إياه بـ «خطر محتمل» حيث يضرب الأرض في وقت استقبالها للنظام الشمسي، كما يبلغ الكويكب ضعف حجم برج خليفة، أطول مبنى في العالم بطول يقدر بـ 1.7 كيلومتر.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أن الكويكب التي يبلغ عرضها ميل ونصف ميل والمسمى بـ 231937 (2001 FO32) سيكون على بعد 1.2 مليون ميل من الأرض أي أبعد بخمس مرات من القمر، يوم 21 مارس 2021.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية أن الكويكب سيكون في أقرب نقطة للأرض في حوالي الساعة 16:03 بتوقيت جرينتش، ويمكن رؤيته من خلال تلسكوب بفتحة 8 بوصات بعد غروب الشمس مباشرة و بالنظر قليلًا فوق الأفق الجنوبي.

واكتشف الكويكب لأول مرة في عام 2001 بواسطة مجموعة من التلسكوبات بولاية نيو مكسيكو الأمريكية و التي تعد جزءًا من برنامج لينكولن لأبحاث الكويكبات القريبة من الأرض (LINEAR) بتمويل من مشروع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من قبل القوات الجوية الأمريكية ووكالة ناسا.


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