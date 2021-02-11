ضعف حجم برج خليفة.. ناسا تعلن اقتراب كوكيب ضخم من الأرض

حيث ي ضرب الأرض في وقت استقبالها للنظام الشمسي، كما يبلغ الكويكب ضعف حجم برج خليفة، أطول مبنى في العالم بطول يقدر بـ 1.7 كيلومتر . أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن اقتراب كويكب ضخم من الأرض واصفًا إياه بـ «خطر محتمل»





ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أن الكويكب التي يبلغ عرضها ميل ونصف ميل و المسمى بـ 231937 (2001 FO32) سيكون على بعد 1.2 مليون ميل من الأرض أي أبعد بخمس مرات من القمر، يوم 21 مارس 2021.





وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية أن الكويكب سيكون في أقرب نقطة للأرض في حوالي الساعة 16:03 بتوقيت جرينتش، ويمكن رؤيته من خلال تلسكوب بفتحة 8 بوصات بعد غروب الشمس مباشرة و بالنظر قليلًا فوق الأفق الجنوبي.