ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فلا تقنع بما دون النجوم.. ناسا تهنئ الإمارات بوصولها للمريخ بأبيات من أشعار للمتنبي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:44 م
مسبار الأمل
مسبار الأمل
Advertisements
مريم صليب
نشر الحساب الرسمي لوكالة ناسا للفضاء تغريدة لتهنئة دولة الإمارات بعد وصول مسبارها لكوكب المريخ أمس، الثلاثاء، ولكن اللافت في الأمر هي الطريقة التي هنأت بها الوكالة.


ونشر حساب وكالة ناسا على "تويتر" مهنئا الإمارات بوصول مسبارها للمريخ، مستشهدا بأبيات شعر للشاعر العربي المتنبي: "تهانينا بالوصول لكوكب المريخ، إذا غامرت في شرف مروم، فلا تقنع بما دون النجوم".


وجاءت تلك التغريدة عبر الحساب الرسمي للمركبة الفضائية المتجولة" بيرسفيرنس"، بعد وصول مسبار الأمل الإماراتي لكوكب المريخ، وكانت تلك التغريدة عبارة عن تهنئة لذلك الحدث. 


وتداول رواد التواصل الاجتماعي التغريدة، بعد قراءة أبيات الشعر الخاصة بالمتنبي والتي كانت مفاجأة سارة للمجتمع العربي بعد قراءة تلك الأبيات في تغريدة من وكالة ناسا. 
فلا تقنع بما دون النجوم.. ناسا تهنئ الإمارات بوصولها للمريخ بأبيات من أشعار للمتنبي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أقدام العرب تحط على المريخ| مسبار الأمل.. حكاية 27 دقيقة عمياء تصنع التاريخ

رسميا.. الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ عالميا

أول رئيس عربي يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى المريخ

أمريكا تهنئ الإمارات بنجاح مهمة مسبار الأمل.. ماذا قالت؟

شاهد.. أبراج الكويت تتزين باللون الأحمر احتفالا بصعود الإمارات لكوكب المريخ

مستشار وكالة الفضاء الروسية: الوصول للمريخ مغامرة ضخمة والإمارات فتحت الباب لاكتشاف الكوكب الأحمر

ترشيحاتنا

كورونا يتوحش في العالم.. قائمة الدول الأكثر تضررا من الوباء

أخبار الفن | انهيار نيشان من البكاء على الهواء.. عزت العلايلي شاهد مباراة الأهلي والدحيل قبل رحيله

يوم ميلاد عبد الرحمن السديس.. قصة حياته من الطفولة

أمير طعيمة يتعرض لهجوم شرس من جماهير الأهلى.. تفاصيل

مقتل ضابطين بالجيش السوداني في اشتباكات على الحدود مع إثيوبيا

نادية الجندي تنتقم من أبلة فاهيتا.. اعرف التفاصيل

Advertisements

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء إجازات المدرسين وعودتهم للمدارس

مصادر تكشف موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

الحكومة: لا نية لهدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

حافظة للقرآن وتؤمن بأن الفن حرام.. سر ارتداد بسمة الكويتية عن الإسلام واعتناق اليهودية

2000 جنيه و3 سنوات قابلة للتجديد.. رسوم استخراج رخصة السايس في القانون الجديد

على نفقة المسافرين.. الكويت تفرض شرطا جديدا على القادمين إليها

بيناموا علي السلم.. ابن جاحد يطرد أمه وأبيه من شقته.. صور

أخبار التوك شو| أحمد موسى ينفعل على الهواء.. وتعليق ناري من لميس الحديدي على أزمة الشحات وكهربا في قطر

لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. تعرف على الخطوات

احتراق طائرة سعودية بعد استهداف ميليشيات الحوثي لـ مطار أبها الدولي

شوبير يعلن ملامح تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي ويوجه نصيحة لموسيماني

إعطاء الجرعة الأولى لـ 75%.. الاتحاد للطيران تعلن توفير لقاح لجميع العاملين بالشركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| لحظة انتشال الأتوبيس المتسبب في إصابة 58 عاملا بالإسماعيلية

أودي تطرح E TRON GT بمواصفات غير مسبوقة.. صور

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة