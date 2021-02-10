فلا تقنع بما دون النجوم.. ناسا تهنئ الإمارات بوصولها للمريخ بأبيات من أشعار للمتنبي

نشر الحساب الرسمي لوكالة ناسا للفضاء تغريدة لتهنئة دولة الإمارات بعد وصول مسبارها لكوكب المريخ أمس، الثلاثاء، ولكن اللافت في الأمر هي الطريقة التي هنأت بها الوكالة.











ونشر حساب وكالة ناسا على "تويتر" مهنئا الإمارات بوصول مسبارها للمريخ، مستشهدا بأبيات شعر للشاعر العربي المتنبي: "تهانينا بالوصول لكوكب المريخ، إذا غامرت في شرف مروم، فلا تقنع بما دون النجوم".









وجاءت تلك التغريدة عبر الحساب الرسمي للمركبة الفضائية المتجولة" بيرسفيرنس"، بعد وصول مسبار الأمل الإماراتي لكوكب المريخ، وكانت تلك التغريدة عبارة عن تهنئة لذلك الحدث.









وتداول رواد التواصل الاجتماعي التغريدة، بعد قراءة أبيات الشعر الخاصة بالمتنبي والتي كانت مفاجأة سارة للمجتمع العربي بعد قراءة تلك الأبيات في تغريدة من وكالة ناسا.