برلماني بعد وصول مسبار الأمل الإمارتي للمريخ: بداية لدخول العرب للفضاء

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بالتهنئة القلبية لدولة الإمارات العربية قيادة وحكومة وشعبًا بعد نجاح وصول مسبار الأمل الإماراتى إلى كوكب المريخ معتبرًا هذه الخطوة بانها ضربة البداية لدخول العرب الى عالم الفضاء.





وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إنه بعد نجاح مسبار الأمل في الوصول لكوكب المريخ اصبح لدى آلامه العربية تفاؤل كبير بتحقيق المزيد من النجاحات لدخول عالم القضاء مؤكدًا أن الأمة العربية لديها العديد من العلماء النوابغ فى مختلف المجالات لدخول عالم الفضاء وتكنولوجيا المعلومات.





وفى وقت سابق أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وصول مسبار الأمل إلى مداره فى كوكب المريخ وتلقى مركز بن راشد للفضاء أول إشارة، وبذك تصبح الإمارات خامس دولة تصل إلى الكوكب الأحمر وتعد الرحلة الشاقة التى قطعها المسبار على مدار الـ 7 أشهر الماضى منذ إطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية في اليابان في 20 يوليو 2020، أول مهمة إلى المريخ تقوم بها دولة عربية ومسلمة وقطع المسبار مسافة 493.5 مليون كيلومترًا، وبحسب وسائل اعلام اماراتية، الوصول ليس نهاية الرحلة بل هو بداية لأخطر مراحل مهمة المسبار وأكثرها دقّة، نظرًا لكونها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام منظومة المسبار الذي تم تصنيعه بالكامل ولم يتم شراء أي جزء منه.