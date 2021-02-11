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منوعات

فاجعة عائلية.. كورونا يحرم طفلين توأما من والدتهما في عمر 3 أسابيع

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:36 ص
فاجعة عائلية.. كورونا
فاجعة عائلية.. كورونا يحرم طفلين توأم من والدتهما
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هدير علاء
توفيت امرأة أمريكية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن عمر يناهز 36 عامًا، بعد 3 أسابيع من ولادة طفليها التوأم، كما تركت وراءها 4 أطفال آخرين.

يذكر أن الأم الراحلة "فيرونيكا برنال"، وهي من ولاية "أريزونا" الأمريكية اكتشفت إصابتها بالفيروس في أواخر شهر ديسمبر الماضي، وهو ما أدى إلى وضعها على جهاز تنفس صناعي، كما اتخذ الأطباء قرارًا بتوليدها مبكرًا عن موعدها المقرر بنحو 8 أسابيع، قبل أن يودي الفيروس بحياتها في غضون فترة وجيزة.


وصرح "مانويل ميدينا"، زوج "فيرونيكا برنال"، لمحطة تلفزيونية أمريكية بأنه لم يتمكن من توديع شريكة حياته، مضيفًا أنه يتألم بشدة كونه لم يتمكن القيام بأي شيء للمساعدة في إنقاذ حياتها.

يشار إلى أن "برنال" كانت بالفعل أمًا لطفل عمره 10 أشهر، وثلاثة أطفال آخرين عندما تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد.


وقد وضعت طفليها التوأم، "مانويل جونيور" و"ماريا" في السادس من يناير الماضي، وذلك بعد وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وحُرم الطفلان حديثا الولادة وإخوتهما الأربعة من والدتهم في أعقاب ذلك بسبب المضاعفات الناجمة عن إصابتها بعدوى كورونا.

وأطلقت عائلة "فيرونيكا برنال" بعد وفاتها حملة لجمع التبرعات عبر منصة "GoFundMe" الإلكترونية المخصصة للتمويل الجماعي، بهدف دعم زوج مريضة كورونا الراحلة وأطفالها في ظل هذه المحنة الأليمة، ووصلت التبرعات التي تم جمعها إلى ما يقرب من 25 ألف دولار.
فاجعة عائلية.. كورونا يحرم طفلين توأما من والدتهما في عمر 3 أسابيع
فاجعة عائلية.. كورونا يحرم طفلين توأما من والدتهما في عمر 3 أسابيع
فاجعة عائلية.. كورونا يحرم طفلين توأما من والدتهما في عمر 3 أسابيع
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