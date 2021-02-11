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مرأة

أًصحاب الريجيم.. طريقة عمل بودنج الفراولة

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:34 م
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا كنت تبحثين عن وصفات جديدة في موسم الفراولة يمكنك أن تتعرفي علي وصفات الريجيم طريقة عمل بودنج الفراولة قليل السعرات الحرارية.

المقادير لـ 6 أشخاص :

 نصف كوب فراولة
 6 أكواب حليب خالي الدسم
 نصف ملعقة ماء الورد
 ملعقة فانيليا.
 نصف كوب سكر.


 طريقة التحضير :
 اغلي الحليب خالي الدسم وقلبي معه السكر والأرز.
 أضيفي الفانيليا واتركي الخليط على النار لمدة 5 دقائق حتى يغلي مع الإستمرار في التقليب.
 اسكبي الأرز فوق الحليب مع التقليب ثم أضيفي السكر.
 ضعي المزيج على النار لمدة 5 دقائق اخيرة حتى يغلظ القوام ثم أضيفي ماء الورد وقلبي.
 قسمي بودنج الفراولة في أكواب صغيرة وزينيها بالفراولة وتقدم.
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