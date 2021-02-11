أًصحاب الريجيم.. طريقة عمل بودنج الفراولة

إذا كنت تبحثين عن وصفات جديدة في موسم الفراولة يمكنك أن تتعرفي علي وصفات الريجيم طريقة عمل بودنج الفراولة قليل السعرات الحرارية.





المقادير لـ 6 أشخاص :





نصف كوب فراولة

6 أكواب حليب خالي الدسم

نصف ملعقة ماء الورد

ملعقة فانيليا.

نصف كوب سكر.









طريقة التحضير :

اغلي الحليب خالي الدسم وقلبي معه السكر والأرز.

أضيفي الفانيليا واتركي الخليط على النار لمدة 5 دقائق حتى يغلي مع الإستمرار في التقليب.

اسكبي الأرز فوق الحليب مع التقليب ثم أضيفي السكر.

ضعي المزيج على النار لمدة 5 دقائق اخيرة حتى يغلظ القوام ثم أضيفي ماء الورد وقلبي.