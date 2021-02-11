أًصحاب الريجيم.. طريقة عمل بودنج الفراولة

إذا كنت تبحثين عن وصفات جديدة في موسم الفراولة يمكنك أن تتعرفي علي وصفات الريجيم طريقة عمل بودنج الفراولة قليل السعرات الحرارية.
المقادير لـ 6 أشخاص :
نصف كوب فراولة
6 أكواب حليب خالي الدسم
نصف ملعقة ماء الورد
ملعقة فانيليا.
نصف كوب سكر.
طريقة التحضير :
اغلي الحليب خالي الدسم وقلبي معه السكر والأرز.
أضيفي الفانيليا واتركي الخليط على النار لمدة 5 دقائق حتى يغلي مع الإستمرار في التقليب.
اسكبي الأرز فوق الحليب مع التقليب ثم أضيفي السكر.
ضعي المزيج على النار لمدة 5 دقائق اخيرة حتى يغلظ القوام ثم أضيفي ماء الورد وقلبي.
قسمي بودنج الفراولة في أكواب صغيرة وزينيها بالفراولة وتقدم.