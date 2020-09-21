نقدم لكم طريقة عمل آيس كريم فراولة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير آيس كريم فراولة :



كوب لبن

3 ملاعق كبيرة نشا

فراولة

2 ملعقة كبيرة

سكر

باكو كريم شانتيه

نصف كوب لبن



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طريقة عمل آيس كريم فراولة:

فى كزولة يخلط لبن وسكر وفراولة على النار ويقلب

تخلط النشا واللبن وتضاف على خليط اللبن والسكر ويقلب حتى يثقل القوام

يخفق نصف كوب لبن مع باكو كريم شانتي

ثم يضاف إليه خليط اللبن والنشا تدريجيا مع استمرار الخفق

يدخل الفريزر حتى يجمد

يقدم مثلجًا