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بخاخ للأنف يقاوم فيروس كورونا .. تفاصيل

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:22 م
كورونا
كورونا
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شيرين عادل
قال عبد الرازق جرعتلى ، استشارى الأنف والأذن والحنجرة ، إن المواد الموجودة ببخاخ الأنف المضاف إليه مادة " كارجينان و الجالرى " والتى يستخدم منذ مئات السنوات ولكنها أصبحت تدخل المجال الدوائى منذ 6 سنوات.

وأضاف " جرعتلى " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية العربية ، أن بخاخ الأنف الذى رجحه العلماء للقضاء على كورونا دخل الأسواق ب دبى والإمارات مع إضافة هذه المادة حيث تلتصق الشحنة السلبية بالفيروسات بالأنف .

وأشار إلى أن هذه المادة مستخلصة من الجراثيم حتى تزيد من فاعلية الأنف وعرقلة وصوله للمستقبلات ب الأنف  لتقوية الخط المناعى ضد كورونا .

وتابع أن هذه المواد تحد من قوة الفيروس وسرعته وانتشاره ، والأطباء متفائلون ببخاخ الأنف للحد من السلالات الجينية لكورونا . 
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