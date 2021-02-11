بخاخ للأنف يقاوم فيروس كورونا .. تفاصيل

قال عبد الرازق جرعتلى ، استشارى الأنف والأذن والحنجرة ، إن المواد الموجودة ببخاخ الأنف المضاف إليه مادة " كارجينان و الجالرى " والتى يستخدم منذ مئات السنوات ولكنها أصبحت تدخل المجال الدوائى منذ 6 سنوات.





وأضاف " جرعتلى " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية العربية ، أن بخاخ الأنف الذى رجحه العلماء للقضاء على كورونا دخل الأسواق ب دبى والإمارات مع إضافة هذه المادة حيث تلتصق الشحنة السلبية بالفيروسات بالأنف .





وأشار إلى أن هذه المادة مستخلصة من الجراثيم حتى تزيد من فاعلية الأنف وعرقلة وصوله للمستقبلات ب الأنف لتقوية الخط المناعى ضد كورونا .





وتابع أن هذه المواد تحد من قوة الفيروس وسرعته وانتشاره ، والأطباء متفائلون ببخاخ الأنف للحد من السلالات الجينية لكورونا .