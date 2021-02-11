صحة الدقهلية: وصول 59 ماكينة غسيل كلوي جديدة لتوزيعها على مستشفيات المحافظة

أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور سعد مكي، اليوم الخميس، وصول 59 ماكينة غسيل كلوي جديدة دعمًا من صندوق "تحيا مصر" من خلال وزارة الصحة، لتوزيعها على مستشفيات المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم مرضى الفشل الكلوي (كلنا جنبك).





وقال وكيل الوزارة - في بيان - إن الماكينات سيتم توزيعها طبقا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات ومراكز طب الأسرة بالدقهلية.





وتقدم مكي بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، لاستمراره في دعم جهود وزارة الصحة ولحرصه المستمر على صحة المواطنين.





يذكر أن هذه الماكينات ألمانية الصنع وتعد من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوي.



