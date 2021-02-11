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محافظات

من عزبة لحي رابع.. طلب إحاطة لعضو مجلس النواب بخصوص "أبو عطوة" بالإسماعيلية

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:49 م
طلب احاطة لعضو مجلس
طلب احاطة لعضو مجلس النواب بخصوص ابو عطوة بالإسماعيلية
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انجي هيبة
تقدم عضو مجلس النواب عصام دياب بطلب احاطة للواء محمود شعراوي، لوزير التنمية المحلية، يطالب فيه بتحويل منطقة ابوعطوة بمحافظة الاسماعيلية من عزبة الى حي رابع.


طالب عضو مجلس النواب، خلال طلب الاحاطة، بتغيير المسمى الخاص بعزبة ابوعطوة الى الحي الرابع لمحافظة الاسماعيلية، مؤكدا ان منطقة ابوعطوة تحتوي علي خدمات تؤهلها لذلك.


وأوضح النائب عصام دياب، ان منطقة ابو عطوة تحتوي علي 11 مدرسة و5 مراكز شباب، 5 معاهد ازهرية،  وغيرها من الخدمات والمرافق، ما يؤهلها لان تصبح حيا بكامل خدماته، بدلا من مسمي عزبة، بالاضافة الي كتلتها التصويتية في الاستحقاقات الانتخابية والتي يبلغ عددها 35458 ناخبا وناخبة، مما يتطلب تغيير المسمي من عزبة تابعة لقرية نفيشة مركز الإسماعيلية، الي حي رابع بمحافظة الإسماعيلية، نظرا لما تملكه من ادوات ومقومات يجعلها تتعامل معاملة الاحياء داخل محافظة الإسماعيلية.


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