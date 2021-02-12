هل يجوز قضاء صوم رمضان في رجب بـ نيتين؟

قالت دار الإفتاء، إن صوم التطوع جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها وهي: أيام العيدين، وأيام التشريق وهي الأيام التي تلي عيد النحر، والنهي عن صوم يوم الجمعة منفردًا، والنهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، والنهي عن صوم يوم الشك، والنهي عن صوم الدهر أي يحرم صوم السنة كلها، والنهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، والنهي عن وصال الصوم.





وأكدت أن الصوم تطوُّعًا في شهرَي رجب وشعبان فقط دون الصوم التطوع قبلها جائز شرعًا ولا غبار عليه، ويحصل للصائم الثواب على قدر ما صام، ولا يشترط في ذلك أن يكون قد صام تطوعًا خلال أيام السنة، والقول بأن ذلك بدعة غير صحيح شرعًا.



