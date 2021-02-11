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رياضة

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك للقاء مولودية الجزائر

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:32 م
صدى البلد
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ملك موسي
أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة مولودية الجزائر المقرر له في التاسعة مساء الغد باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.

وتضم القائمة كلا من: 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود جنش 

خط الدفاع : أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام 

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إمام عاشور - إسلام جابر - حسين فيصل - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو – محمود شيكابالا. 

خط الهجوم : مروان حمدي - حميد أحداد - أسامة فيصل
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