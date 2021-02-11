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توك شو

تحذير من صِدام.. أول اتصال بين بايدن ورئيس الصين.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:57 م
بايدن والرئيس الصيني
بايدن والرئيس الصيني
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محمد القاضي
أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا تضمن أن الرئيس الصيني شي جن بينج، أبلغ بايدن بأن الصدام بين بكين وواشنطن سيؤدي إلى كارثة عالمية.

وأوضح التقرير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرغب باستراتيجية حاسمة تجاه الصين، مشيرا إلى أن الاتصال الهاتفي جاء ردا على ما أطلقه بايدن من مقر البنتاجون عندما أعلن عن رغبته بتبني استراتيجية عسكرية جديدة حازمة ضد الصين.

وأشار إلى أن بايدن قال: "كقائد عام للقوات المسلحة لن أتردد عند الضرورة في استخدام القوة للدفاع عن الولايات المتحدة ومصالح شعبها في العالم، ومهمة وزارة الدفاع الأساسية هي ردع العدوان والأعداء عن البلاد".

وتابع التقرير أن وزير الدفاع الأمريكي قال: "الصين تشكل المشكلة الأصعب والأكثر تعقيدا بالنسبة إلى الولايات المتحدة لأن واشنطن تريد ردع الصين عسكريا ولكنها تريد التعاون معها اقتصاديا".

وأردف أن الرئيس الصيني يصف علاقة بلاده مع أمريكا بأنها تمر بمنعطف هام بل ويتطلع إلى علاقات مستقرة مع واشنطن وتعاون قد يحقق مصالح الطرفين وهي الأمور التي اقترحها على بايدن في اتصال هاتفي، وأبلغه أن إعادة تأسيس آليات الحوار المختلفة بينهما من أجل فهم نوايا كل طرف ستجنبهم سوء الفهم وسوء التقدير.

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