منتجاتك حياتك.. تخصيص مساحة بمعرض ديارنا لعرض الأعمال السيناوية

اعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن إتاحة الفرصة أمام شباب شمال سيناء المنتجين لعرض إنتاجهم بمعرفة وزارة الشباب بمعرض ديارنا تحت مبادرة "منتجاتك حياتك".





جاء ذلك خلال تفقده معرض إنتاج من منتجات وتراث شمال سيناء فى مدينة العريش الرياضية.





وقال الوزير انه سيتم التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي لحجز مساحة لعرض منتجات الشباب، خاصة بعد أن شاهد عددا من المعروضات الجيدة والتي تلقي رغبة واهتمام المستهلك من مختلف محافظات مصر باعتبارها من التراث السيناوي الأصيل وتمثل مقتنيات داخل كل منزل .



وتضمن المعرض عروض أقمشة وملابس بيئية متنوعة مطرزة من تراث سيناء، إضافة لمنتجات "هاند ميد "منوعة ومشغولات خرزية ومنتجات العجوة وزيت الزيتون والمخللات ولوحات فنية تعبر عن مفردات التراث السيناوي الاصيل .







وأبدى وزير الشباب إعجابه بهذه المنتجات واشترى حقيبة سفر صنعتها إحدى الفتيات بالتطريز اليدوى، وخلال تفقده المعرض استمع للعقبات التى تقابل الشباب فى تسويق انتاجهم وتركزت فى عدم وجود معارض وحاجتهم لفرص عرض فى القاهرة والمعارض الكبرى .





ويطلق الوزير خلال الزيارة ، عدد من البرامج التي تهدف لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، في عدد من المحافظات الحدودية ، منها محافظة شمال سيناء، من خلال برنامج الرياضة من أجل التنمية، والذي يهتم بتنمية المهارات الحياتية للفتيات ، بالتعاون مع منظمة اليونسيف والوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، والتي تستهدف لتدريب الفتيات علي المهارات الحياتية والمجتمعية من خلال ممارسة الرياضة، حيث يستهدف البرنامج تدريب ١٠٠ الف فتاة خلال سنة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الاهتمام برياضة المرأة ومساهمتها في توسيع قاعدة الممارسة الرياضة.



وأكد كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، انه تم الاستعداد لزيارة الوزير التي تستمر على مدار يومين «الخميس والجمعة»، حيث سيقوم في اليوم الاول للزيارة بحضور المهرجان الرياضي الاول بشمال سيناء والتي يتضمن عروض وانشطة رياضية متنوعة، الي جانب لقاء مدربي البرامج الرياضية من اجل التنمية والتي تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيف، ومشاهدة فيلم تسجيلي عن المديرية تحت عنوان «الواقع والمأمول» الي جانب مشاهدة العروض الفنية التي يقدمها أعضاء مركز الفنون بالمحافظة .





وأضاف راشد، أن برنامج اليوم الثاني للزيارة " الجمعة ،" سيقوم يتضمن زيارة ميدانية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومرافقيه، لعدد من المنشآت الرياضية بالعريش كما سيتم افتتاح دوري الاحياء السكنية بالصالة المغطاة بالعريش، وأداء صلاة الجمعة وحضور نهائي دوري مراكز الشباب بالعريش.





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