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محافظات

غدا.. قطع الكهرباء عن مدينة كاملة بالبحر الأحمر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:03 ص
غدا .. قطع الكهرباء
غدا .. قطع الكهرباء عن مدينة كاملة بالبحر الأحمر
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ابراهيم جادالله
أكدت الوحدة المحلية لمدينة القصير بالبحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل،غدا السبت ، لصيانة محطة المحولات بالمدينة.

وعن موعد الانقطاع ، سيتم فصل التيار الكهربائى عن المدينة بالكامل بداية من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا لأعمال الصيانة بمحطة المحولات.

وقال قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، إنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.


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