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محافظات

محافظ السويس يتفقد موقع حريق أحد المستودعات البترولية

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:58 م
محافظ السويس يتفقد
محافظ السويس يتفقد موقع حريق احد المستودعات البترولية
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حسن غنيمة
تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس موقع حريق السويس يرافقه النائب عبد الله رمضان .

وأصيب 12 عاملا باختناقات اثر نشوب حريق بأحد مستودعات البترول بالسويس وقامت سيارات الاسعاف بنقل الإصابات باختناقات.
 
وحاصرت ١٥ سيارة إطفاء من الدفاع المدنى وشركات البترول الحريق الذي شب اثناء عمليات تجارب تشغيل احد المستودعات البترولية الضخمة بمنطقة شحن المواد البترولية بعجرود بطريق السويس القاهرة الصحراوى .

تلقي اللواء محمد الالفى مدير امن السويس اخطارا من اللواء باسم العطار حكمدار السويس باندلاع حريق باحد المستودعات الجديدة الجارى بناؤها بمنطقة عجرود فانتقلت اجهزة الامن والاطفاء الى موقع الحريق بعد اخطار الهيئة العامة للبترول والدفع ب ١٥ سيارة من الدفاع المدنى والنصر للبترول والسويس للبترول وسوميد والانابيب.

كما تم اتخاذ الاجراءات بتأمين المنطقة واخلائها نظرا لقرب الحريق من مستودع تعبئة انابيب البوتاجاز .

وقام الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الاسعاف بالسويس بالتوجه الى منطقة الحريق نظرا لوجود اخطار بوجود ٨ عمال بمحيط منطقة الحريق لتقديم الاسعافات لهم فورا .

وامر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتوفير كافة امكانيات المحافظة لمكافحة الحريق وسرعة اخماده ، وانتقل المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء عمرو الشربيني، مدير أمن الهيئة، لمتابعة الموقف.

أوضح مصدر بالمنطقة الجغرافية لشركات البترول في السويس، إنه اثناء  أعمال التوسعات تم ملى المستودع بالمياه لإجراء أعمال الاختبار أدى إلى اشتعال النيران، وارتفاع الأدخنة والنيران بشكل كثيف، ما أثار الذعر للمارين على طريق السويس – القاهرة .
محافظ السويس يتفقد موقع حريق أحد المستودعات البترولية
محافظ السويس يتفقد موقع حريق أحد المستودعات البترولية
محافظ السويس يتفقد موقع حريق أحد المستودعات البترولية
محافظ السويس يتفقد موقع حريق أحد المستودعات البترولية
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