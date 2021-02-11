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محافظات

محافظ بورسعيد: التنسيق مع التنمية الزراعية لتأجيل سداد أقساط أراضي سهلة الطينة

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:50 م
محافظ بورسعيد خلال
محافظ بورسعيد خلال لقائه بالاهالي
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كتب محمد الغزاوى
أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  توجيهاته إلى الأجهزة التنفيذية بالتعامل السريع مع متطلبات أهالي منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد، في الإطار الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لقاطنيها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع عدد من أهالي منطقة سهل الطينة وذلك بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد والأجهزة المعنية.

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وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع هيئة التنمية الزراعية لتأجيل سداد أقساط الأراضي وكذلك إلغاء الفوائد مع البدء في إنشاء محطة الميكنة الزراعية، مضيفا، أن هناك تعاونا بين المحافظة وأجهزة الري والتنمية الزراعية للتعامل مع أي شكوي للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد، أن منطقة سهل الطينة شهدت تحولا وتنمية بشكل كبير فى الخدمات التنموية، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالخدمات الأساسية المقدمة فى هذه المناطق وحل أى مشكلات تشهدها هذه المناطق، مشيرا إلى أنه خلال عام سوف يتم استقرار وصول الكهرباء والمياه إلي جميع القري بسهل الطينة.

وفى سياق آخر عقد اللواء عادل الغضبان  محافظ بورسعيد  اجتماعا لمناقشة استعدادات الأحياء لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في  الشوارع، والتى تأتى تنفيذا لقانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليو 2020، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد  ورؤساء الأحياء وإدارة المرور والأجهزة المعنية.

ويهدف القانون إلى القضاء على الانتظار العشوائى بالشوارع، وذلك من خلال طرح مساحات من الشوارع"، للمزايدة ويتم طرحها امام الشباب والشركات للتعامل  بشكل سنوى.

وأضاف أنه سيتم تقديم الدعم للمزارع الذي يقوم بالاستزراع النباتي.
محافظ بورسعيد: التنسيق مع التنمية الزراعية لتأجيل سداد أقساط أراضي سهلة الطينة
محافظ بورسعيد: التنسيق مع التنمية الزراعية لتأجيل سداد أقساط أراضي سهلة الطينة
محافظ بورسعيد: التنسيق مع التنمية الزراعية لتأجيل سداد أقساط أراضي سهلة الطينة
محافظ بورسعيد: التنسيق مع التنمية الزراعية لتأجيل سداد أقساط أراضي سهلة الطينة
محافظ بورسعيد: التنسيق مع التنمية الزراعية لتأجيل سداد أقساط أراضي سهلة الطينة
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