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رياضة

مدرب مولودية الجزائر: أشكر نادي الزمالك لحسن استقبال بعثة الفريق

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:23 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
وجه عبدالقادر عمراني المدير الفني لفريق مولودية الجزائر الشكر لنادي الزمالك لحسن استقبال بعثة الفريق استعدادا لمواجهة الفريقين غدا بدوري أبطال إفريقيا.

أضاف عمراني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن فريقه جاء للخروج بنتيجة مميزة، مشيرا إلى أن الزمالك فريق كبير، وغني عن التعريف حيث لعب نهائي البطولة الماضية ويمتلك خبرة في البطولة. 

أشار مدرب مولودية الجزائر إلى أن الزمالك هو المتصدر في مصر وسجل ١٩ هدفا، وهو فريق متوازن وفيه نقاط قوة وضعف، موضحا أن المهم هو لاعبوه وتركيزهم في المبارة غدا. 

ويواجه الزمالك فريق المولودية مساء الجمعة على ستاد القاهرة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

وأكد عبد الرحمن حشود قائد الفريق الجزائري أنه وزملاؤه يسعون لمباراة كبيرة، وتحقيق نتيجة إيجابية لأنهم يعلمون أن الزمالك فريق كبير، موضحا أن استاد القاهرة وش السعد على منتخب الجزائر وفاز ببطولة افريقيا قبل عامين عليه ومتفائلون بأنه سيكون وش السعد لنا غدا.
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