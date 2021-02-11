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أخبار العالم

إحدى ضحايا الاعتداءات الجنسية لـ ترامب تستأنف دعواها ضده

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:13 م
ترامب و زيرفوس
ترامب و زيرفوس
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على صالح
تقدمت سمر زيرفوس، المتسابقة السابقة في برنامج The Apprentice والتي اتهمت الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بالاعتداء الجنسي، بطلب للمضي قدمًا في الدعوى القضائية ضده بعد أن تم التلاعب بها لأكثر من عام.

ورفعت دعوى تشهير ضد الرئيس ترامب آنذاك في محكمة ولاية نيويورك في عام 2017، وزعمت "زيرفوس" أن ترامب قبلها ضد إرادتها في نيويورك عام 2007 ، بعد ظهورها في برنامج إن بي سي ، وتحسسها لاحقًا في أحد فنادق كاليفورنيا.

وزيرفوس من بين 26 امرأة اتهمن ترامب بسوء السلوك الجنسي، وصف ترامب متهماته بالكذب، ما دفع زيرفوس إلى رفع دعوى تشهير.

وتحرك ترامب لرفض القضية، بحجة أن محاكم الولاية لا يمكنها ممارسة الاختصاص القضائي على رئيس حالي. 

ورفضت محاكم الولاية الأدنى هذه الحجة، مشيرة إلى أن دعوى بولا جونز ضد بيل كلينتون تقدمت أثناء رئاسته، لكن المحكمة العليا في ولاية نيويورك أوقفت القضية مؤقتًا في مارس 2020، ما أعاق جهودها للحصول على أدلة من خلال عملية الاكتشاف، بما في ذلك الإفادة. 

وترك ترامب منصبه في 20 يناير، والآن، تريد زيرفوس المضي قدمًا في دعواها القضائية.

وقال المحامون أيضًا إن ترامب لم يعارض اقتراح زيرفوس

قضية زيرفوس هي من بين العديد من الدعاوى المدنية التي يتعين على ترامب التعامل معها الآن لأنه لم يعد لديه درع الرئاسة. 

كما أنه يواجه إجراءات عزل مستمرة في الكونجرس، وتحقيقات وشيكة من قبل مدعين عامين وفدراليين في نيويورك.


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