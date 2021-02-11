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تعليم

عميد تجارة حلوان: لدينا المقومات لإنشاء الجامعة الأهلية

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:09 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
قال الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان إن الجامعة لديها العديد من المقومات والعوامل التى تجعلها قادرة على إنشاء الجامعة الاهلية الجديدة لتكون صرحا تعليميا كبيرا نفخر به جميعا.


وأشار إسماعيل الى أنه سيتم التركيز في الجامعة الأهلية الجديدة الى إضافة وتنوع البرامج  الدراسية، موضحا أن الجامعة الاهلية سوف يميزها توافر بنية تحتية قوية فضلا عن التكلفة التنافسية للبرامج المقدمة والمجالات التخصصية بين الجامعات الاهلية والخاصة .


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واجتمع الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان مع الدكتور محمد عبد الحميد النشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقا ورئيس جامعة حلوان الاسبق ولفيف من عمداء كليات جامعة حلوان المختلفة. وجاء هذا الاجتماع فى ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء  جامعات أهلية تقدم لشباب مصر مستوى تعليميًا متميزًا، يتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، وتسهم في إعداد كوادر متخصصة في المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة.


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وأوضح نجم أنه تم البدء في عملية الإنشاء  علي مساحة 65 فدانا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه كدفعة أولى لإنشاء هذه الجامعة، و أكد علي امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة لبرامج متميزة و متنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة.



كما كشف نجم عن مخطط الجامعة الأهلية الذى يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية. 

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