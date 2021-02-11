عمرو السولية بعد تتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية: الحمد لله دائمًا وأبدًا

أعرب عمرو السولية لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج المارد الأحمر ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.









ونشر السولية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: "‏الحمدلله دائمًا وأبدًا لاعيبة رجالة 🙏💪 مبروك جمهور الأهلى العظيم على البرونزية🥉🦅".









وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.



