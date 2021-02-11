ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حازم إمام عن مباراة الزمالك ومولودية الجزائر: أمامنا فرصة كبيرة لتعويض البطولة الماضية

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:19 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أنه يتمنى تحقيق الفوز على مولودية الجزائر غدا بدوري أبطال أفريقيا لأن الفريق الذي يفوز بالمباريات التي تكون على أرضه في الغالب يصعد للدور التالي. 

أضاف إمام : "لا وقت لدينا للحزن على البطولة الماضية، أمامنا فرصة كبيرة لتعويض البطولة الماضية.. الزمالك يمتلك لاعبين وجهازا فنيا على أعلى مستوى ومن خلالهم وصلنا للمباراة النهائية في البطولة الماضية لكن الحظ لم يحالفنا لكن هذا ليس نهاية الكون، وعلينا التركيز في المباريات المقبلة". 

أشار حازم إمام إلى أن الزمالك يسير بشكل طيب في الدوري، مشددا على أنه أمام اللاعبين تحد كبير وعلينا بذل أكبر مجهود ممكن.. وباتشيكو كان له دور كبير معنا بعد نهاية الموسم الماضي، وقال لنا إن هذه كرة القدم وعلينا مواصلة المشوار، ولا يوجد نصيب أن نفوز بالبطولة في نسختها الماضية، ولكننا نمتلك طموحا كبيرا كإدارة وجهاز فني ولاعبين في المنافسة على البطولة الحالية. 

ويواجه الزمالك فريق المولودية مساء الجمعة على ستاد القاهرة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دوري ابطال افريقيا.. الصفاقسي يودع البطولة رغم الفوز على مولودية الجزائر

خاص| أول تعليق من مدرب بطل السنغال على ملاقاة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا

الزمالك: المنافسة في مجموعتنا بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة

أشرف قاسم: مواجهة مولودية الجزائر لن تكون سهلة.. وهدفنا حصد الثلاث نقاط

مسحة ثانية للاعبي الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

الزمالك يبدأ مشوار النجمة السادسة

ترشيحاتنا

رقم خاص لـ محمد الشناوي في كأس العالم للأندية

التنمية المحلية تعلن المحافظة الأعلى في معدلات مخالفات البناء

من أول 3 دول بالعالم.. وزيرة الصحة تعلن مفاجأة عن كورونا..فيديو

بايرن ميونيخ يهنئ الأهلي بالتتويج ببرونزية العالم

تعليق مدرب بالميراس بعد الهزيمة أمام الأهلي فى مونديال الأندية

أول رد فعل من الخطيب بعد فوز الأهلي بلقب ثالث العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مثيرة لـ وعد تكشف عن أنوثتها

بسبب كذب زوجته.. أب يتلقى صدمة أثناء دفن طفليه حديثي الولادة

أعراض الزهايمر المبكر للنساء والشباب