حازم إمام عن مباراة الزمالك ومولودية الجزائر: أمامنا فرصة كبيرة لتعويض البطولة الماضية





أضاف إمام : "لا وقت لدينا للحزن على البطولة الماضية، أمامنا فرصة كبيرة لتعويض البطولة الماضية.. الزمالك يمتلك لاعبين وجهازا فنيا على أعلى مستوى ومن خلالهم وصلنا للمباراة النهائية في البطولة الماضية لكن الحظ لم يحالفنا لكن هذا ليس نهاية الكون، وعلينا التركيز في المباريات المقبلة".





أشار حازم إمام إلى أن الزمالك يسير بشكل طيب في الدوري، مشددا على أنه أمام اللاعبين تحد كبير وعلينا بذل أكبر مجهود ممكن.. وباتشيكو كان له دور كبير معنا بعد نهاية الموسم الماضي، وقال لنا إن هذه كرة القدم وعلينا مواصلة المشوار، ولا يوجد نصيب أن نفوز بالبطولة في نسختها الماضية، ولكننا نمتلك طموحا كبيرا كإدارة وجهاز فني ولاعبين في المنافسة على البطولة الحالية.





ويواجه الزمالك فريق المولودية مساء الجمعة على ستاد القاهرة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أكد حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أنه يتمنى تحقيق الفوز على مولودية الجزائر غدا بدوري أبطال أفريقيا لأن الفريق الذي يفوز بالمباريات التي تكون على أرضه في الغالب يصعد للدور التالي.