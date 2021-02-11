لو عايز توفر 1200 جنيه شهريا.. استخدم هذه الميزة فى سيارتك

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الغاز الطبيعى هو الوقود البديل والأنظف والأكثر كفاءة مقارنة باستخدام البنزين وذلك ضمن خطة الدولة لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى.





وأوضح "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن سعر الغاز الطبيعى سعره 3.5 يعادل أقل من سعر لتر البنزين سواء 82 ، 90 ، لافتا إلى أن المواطن يحقق نسب توفير كبيرة بمجرد استعمال الغاز الطبيعى.





ولفت إلى أنه إذا استخدم المواطن فى سيارته 10 لتر يوميا سيقوم بتوفير 1200 جنيه شهريا فى حال استخدامه بنزين 92 ، مؤكدا أن الغاز الطبيعى ثروة قومية لمصر وفى حال استخدامه كبديل للوقود البترولى للبنزين سينتج عنه خفض تكلفة حجم استيراد الأخير من الخارج .





وتابع، أن استخدام الغاز الطبيعى كبديل للبنزين سينتج عنه توفير نقد أجنبي كبير بالنسبة للدولة المصرية وتوفير كمية ضخمة من الموارد من ميزان المدفوعات المصرى، لافتا لوجود 340 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى فى الفترة الحالية.





وأكد أن الدولة تقوم بخطوات هامة بشأن زيادة عدد المحطات تعد حلقة هامة وتمويلها بالإضافة لوجود الغاز الطبيعى فى حوالى 25 محافظة.