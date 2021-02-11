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توك شو

مادلين طبر تعجز عن منع دموعها على الهواء لهذا السبب.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:44 م
مادلين طبر
مادلين طبر
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محمد القاضي
قالت الفنانة مادلين طبر، إنها كانت حريصة على زيادة علاقاتها بالإعلاميين، معقبة "شغلي بالصحافة ساعدني كثيرا".

وأضافت الفنانة مادلين طبر، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "المذيعة العالمية أوبرا وينفري لم تسلم من الصحافة الصفراء". متابعة: "هدف الصحافة الصفراء هو عمل تريندات وجذب القراء".

وأشارت: "الصف الأول من المذيعات يستضيفون ضيوفهم على رموش عنيهم.. وعملية التهزيء والتقطيع ليست شطارة"، متابعة باكية: "بكيت على الهواء من شدة حزني على عزت العلايلي وذكرياتي معه»، مؤكدة: "لم يكن في نيتي عمل تريند من موت الفنان عزت العلايلي".
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