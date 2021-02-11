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تعليم

أول تعليق من التعليم على فوز مدرستين مصريتين في تحدي الجدول الدوري للكيمياء

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:53 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
تقدم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، بالتهنئة لمديري ومعلمي وطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والرياضيات والتكنولوجيا (STEM) بصفة عامة ، ومدرسة جمصة بالدقهلية ومدرسة العبور بالقليوبية بصفة خاصة ، لكونهم ضمن افضل خمسة عشر (١٥) مدرسة اوائل علي مستوي العالم في مسابقة تحدي الجدول الدوري الكيمياء عام 2020 التي ينظمها الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC).

وقال نائب وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لا يفوتني تقديم الشكر لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمصر ، على اتاحة الفرصة امام الطلاب للمشاركة في هذه المسابقة ، كما أشكر معلمي الكيمياء بالمدرستين لحرصهم علي تنمية شغف الطلاب نحو الكيمياء ، وتشجيعهم على معرفة قصص اكتشاف عناصر الجدول الدوري البالغ عددها ١١٨ عنصرا حتي ديسمبر ٢٠١٥.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : أدعو زملائي معلمي الكيمياء بمدارس STEM ، لتشجيع الطلاب على معرفة اسرار عناصر الجدول الدوري وتشجيع الطلاب علي التعلم الذاتي والتعلم بالاكتشاف ، والتحرر من قيود المحتوى الدراسي الضيق .

واستكمل نائب وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : بكوني معلم كيمياء سابق بالتعليم الثانوي قبل تغير مساري الي استاذ في التربية والمناهج وطرق التعليم ، اعتبر الجدول الدوري أطلس الكيمياء ، والذي من خلاله يمكن معرفة معلومات عديدة عن عناصر الجدول الدوري ،  وأطالب بتنمية شغف الطلاب نحو تعلم الكيمياء بصفة عامة ، والجدول الدوري بصفة خاصة وتزويد الطلاب بروابط للمواقع المتعددة تتعلق بذلك حتي يكون لمصر نصيب اكبر في عدد المدارس الفائزة الاعوام القادمة.

وكان قد أعرب الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته البالغة بتواجد مدرستين مصريتين في هذه القائمة لأنه دليل على شغف الطالب المصري ونبوغه في مجال الكيمياء.  

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية سوف يقوم بإهداء المدارس الفائزة ملصق الاتحاد موقعا عليه من فائزين بجائزة نوبل في الكيمياء تقديرا منه لنبوغ طلاب هذه المدارس وشغفهم بعلم الكيمياء.

ويمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على المزيد من المعلومات عن تحدي الجدول الدوري للكيمياء عام ٢٠٢٠ من خلال الرابط التالي.. 

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