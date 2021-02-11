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فن

أحمد جمال يبدأ حفل عيد الحب بدار الأوبرا

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:58 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
بدأ المطرب أحمد جمال قبل قليل فقرته الغنائية، بالحفل الذى يقام بدار الأوبرا المصرية، بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الحب".

وأعرب جمال عن سعادته بالمشاركة فى مهرجان "عيد الحب" والغناء بدار الأوبرا المصرية للمرة الثانية، وعلي مسرح الأوبرا الذى وقف عليه كبار النجوم.

ويقام الحفل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تيحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة الفقرة الثانية من الحفل، حيث روجت كارول للحفل اليوم وأعربت عن سعادتها الكبيرة وتحمسها الشديد لإحياء حفلها الليلة، على مسرح دار الأوبرا المصرية العريقة.

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