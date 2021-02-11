أحمد جمال يبدأ حفل عيد الحب بدار الأوبرا

بدأ المطرب أحمد جمال قبل قليل فقرته الغنائية، بالحفل الذى يقام بدار الأوبرا المصرية، بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الحب".



وأعرب جمال عن سعادته بالمشاركة فى مهرجان "عيد الحب" والغناء بدار الأوبرا المصرية للمرة الثانية، وعلي مسرح الأوبرا الذى وقف عليه كبار النجوم.





ويقام الحفل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



