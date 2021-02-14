ولد بالمغرب ويرجع نسبه للإمام علي .. صدى البلد داخل ضريح سلطان العرب بالأقصر.. فيديو

ضريح سلطان العرب من أجمل الأضرحة الموجودة بمحافظة الأقصر لأنه يضم أفضل المجموعات المعمارية فى مصر فهي تجمع مختلف للفنون المعمارية للعصر المملوكي.

يقول " المصري احمد ابراهيم " أحد رواد الضريح ومحبي السلطان: "أنشأ هذه المجموعة المعمارية السلطان عبد الجليل والذي ولد عام 1488 ميلاديا وتوفي عام 1573 عن عمرا يناهز الـ85 عاما ، ولد بمحافظة بلقاس بدولة المغرب يوم 14 شعبان 829 هجريا وتربي ونشأ نشأة دينية حيث تلقي العلم عن والده وجده لأمه السيد سلام بن عبد السلام الفاسي، ونزل مع اسرته الى مدينة الاسكندرية سنة 852 هـ ثم إلى الصالحية بمحافظة البحيرة وبعد وفاة والده توجه الى مدينة اسنا ومعه الكثير من العرب واقيم وتوفي هناك.

وأضاف عبد الدايم محمد معوض: "يرجع نسبه إلى الإمام على بن أبى طالب والسيدة فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاسمه بالكامل هو عبد الجليل النمسى بن نصر الدين هوبر بن سراج الدين بن على نور الدين بن محمد جمال الدين وفا بن نور الدين على مفرج أبو جراب بن حسين الأبطح الجميلى بن السلطان حسن الأنور (الابطح) بن على البدرى المكى بن إبراهيم المغربى بن محمد أبو القاسم بن أبو بكر بن إسماعيل الزهرى بن عمر بن على المغربى بن الأمير عثمان بن حسين الفاسى المغربى بن محمد أبو نمى بن موسى الأشهب (الجونى) بن يحيى الصوفى بن عيسى بن على التقى بن محمد المهدى بن حسن الخالص بن الأمام على الهادى بن الأمام محمد الجواد بن على الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن الأمام جعفر الصادق بن الأمام محمد الباقر بن الأمام على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الأمام على بن أبى طالب.

وتوضح الباحثة الاثرية منى محمود بان السلطان مسقط رأسه بلاد المغرب العربي ووفد إلى مصر أثناء العصر المملوكي وكان أحد الذين نبغوا فى الفقه فاستقر بمنطقة حاجر النمسا بمركز اسنا جنوب الأقصر، والتى أنشا بها مجموعته المعمارية الأثرية المتكاملة، حيث تضم المسجد ومقام وضريح السيد عبد الجليل وإيوان ملاصق للمسجد ومكان لذبح النذور، وخلوة للعبادة وفناء كبير بالإضافة إلى جبانته أثرية ملاصقة للمجموعة.

وأشارت إلى أن العناصر المعمارية والزخرفية التي نراها فى المجموعة مثل الموجودة بالمنازل الأثرية المؤرخة بمدينة إسنا وهو ما يجعلنا نرجح نسبة هذه المجموعة المعمارية إلى القرن 12 هجرية / 18 م مشيرة إلى أنه قد صدر قرار من هيئة الآثار رقم 528 لسنة 2009 م لقانون حماية الآثار وضم المنطقة لهيئة الآثار.

ويقيم أهالي قرية النمسا سنويا احتفالا كبيرا فى ذكرى ميلاد السلطان عبدالجليل، حيث يفتح دواوين العائلات الكبري بالقرية لاستقبال الوافدين من كل أنحاء المحافظة ويقدم لهم الغذاء والمشروبات ويقام سباق الخيول ويختم اليوم بحفلة دينية ينشد بها أشهر المداحين والمنشدين بالصعيد .