تأجيل تصنيع BMW IX بالكامل إلى مارس 2022 .. اعرف السبب

بمجرد الكشف عن بي إم دبليو ix 2022، في نوفمبر العام الماضي، وأكدت الشركة أنها ستبدأ في إنتاجها داخل مصنعها في ألمانيا خلال النصف الثاني من عام 2021.



كما كشفت التقارير أن إنتاج السيارة لن يبدأ في مارس حتى 2022 ، ولم يعلنوا عن سبب لهذا التأجيل، ولكن هناك أحد الاحتمالات أنه قد يكون مرتبطا بالنقص المستمر في المواصلات حول العالم.



ومن المعروف أن بي إم دبليو ix تتميز بتقنية e Driveمن الجيل الخامس، كما أنها تأتي بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية، وتبلغ أكثر من 496 حصان ، مع حزمة بطارية بسعة أكبر من 100 كيلو وات/ساعة.



وهذه التقنيات تسمح للسيارة بالحصول على نطاق يزيد عن 480 كم للشحنة الكاملة، ومن المتوقع أن تتسارع من 0 إلى 100 كلم/ في الساعة.



ومن المعروف أن التقنيات المستخدمة في هذه السيارة ستتيح لها الشحن السريع بسرعة تصل إلى 200 كيلو وات ، ويسمح بشحن البطارية بنسبة 10 إلى 80 % في أقل من 40 دقيقة، كما قامت بي إم دبليو بتجهيز IX، بأدوات جديدة لتصبح قوة الحوسبة ،ويمكنها معالجة 20 ضعف حجم البيانات في طرازات بي إم دبليو.

