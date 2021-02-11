التضامن توضح قيمة الحد الأدنى للأجر التأمينى لفئة الصيادين

قالت الدكتورة ميرفت صابرين ، مستشارة وزيرة التضامن للتأمينات والحماية، إن الوزارة بدأت العمل على عمال الصيد منذ نحو 6 أشهر وذلك بداية من التأمين عليهم وضمهم لفئة العمالة غير المنتظمة.





وأوضحت "صابرين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن دخول الصيادين لفئة العمالة غير المنتظمة تمت عن طريق دفع 9% من الحد الأدنى للأجر التأمينى بإجمالى 99 جنيها والحكومة تتحمل حصة صاحب العمل بإجمالى 138 جنيها.





ولفتت إلى أن عمال الصيد يتعرضون لفترات انقطاع للعمل على غير إرداتهم بفترات "النوة" و"الزريعة" وستقوم الوزارة بدفع دعم استثنائى لهم فى هذه الفترات.





وأشارت إلى أن الوزارة قامت أيضأ بالرعاية الاجتماعية لعمال الصيد عن طريق توجيه مبادرة بر أمان بتوفير مستلزمات وبدل واقية للصيادين لمساعدتهم فى مخاطر المهنة وبرودة الجو.





وتابعت أن بعض الصيادين معرضون فى سن الثلاثين لأمراض مزمنة مثل التهاب الغضاريف، فشل كلوى، التهاب رئوى وعمره الانتاجى يتراجع وهو ما تدعمه مبادرة "بأمان " لفئة الصيادين.