عودة طلاب المدن الجامعية بجامعة حلوان الأسبوع المقبل.. تفاصيل

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الطلاب سيبدأون في العودة للمدن الجامعية خلال الفترة المقبلة بحد أدنى 3 أيام قبل انطلاق الامتحانات يوم 20 فبراير.









وقال الدكتور ماجد فهمي نجم رئيس جامعة حلوان، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إن عودة طلاب المدن الجامعية سيكون يوم الجمعة الموافق 19 فبراير 2020 قبل بدء الامتحانات بمدة 48 ساعة وهذا حتى نتيح للطالب فرصة ترتيب اغراضه فى منتهى الهدوء ومراجعة المواد الدراسية الخاصة به دون اى توتر او قلق .











وأكد الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان أن حملات التعقيم والتطهير تتم بشكل دائم فى المدينة الجامعية فى إطار مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره ولاستقبال الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول .













وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





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