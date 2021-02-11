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أخبار العالم

اليوم الثالث لمحاكمة ترامب.. محامي الرئيس السابق: متفائلون

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:07 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
يواصل مديرو المساءلة بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، عرض قضيتهم لأعضاء مجلس الشيوخ، بشأن محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، يعد اليوم الخميس، هو آخر يوم لمديري المساءلة في مجلس النواب لعرض قضيتهم ضد ترامب.

فيما أكد ديفيد شوين، محامي ترامب، خلال تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الرئيس السابق "متفائل للغاية" ولا يريد أن يكون على صلة بأعمال الشغب في مبنى الكابيتول.

وقال شوين: "لقد شعر بالإهانة من محاولة أن يزج النواب به في قضية أحداث العنف".

وأشار: "ما كان يجب أن تحدث هذه المحاكمة أبدا"، لافتًا إلى أن هدفه هو جعلها "قصيرة قدر الإمكان".

وانطلقت منذ يومين، جلسات محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن مديري المحاكمة يتطلعون لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بأن ترامب كان مسؤولًا عن أعمال الشغب الدموية التي وقعت في مبنى الكونجرس في 6 يناير الماضي.

ويواجه ترامب اتهامات من قبل الديمقراطيين بالتحريض على العصيان والتحريض على أعمال العنف التي استهدفت الكونجرس، حيث يسعى الحزب الديمقراطي لحرمان ترامب من الترشح للانتخابات المقبلة عام 2024.
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