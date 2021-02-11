أمير رمسيس: كامل الباشا غول تمثيل

قال المخرج أمير رمسيس، إن علاقته بالفنان كامل الباشا من قبل فيلم "حظر تجول"، مضيفا أنه وجد نفسه أمام ممثل مرعب بكل المقاييس.





واسترسل:" كنت أشعر بالخوف والترقب قبل أن أعرض على الفنان كامل الباشا دور يحيى في فيلم "حظر تجول".. كان عندي تخيلات عن التعامل مع كامل الباشا.. كنت أتوقع أن التعامل سيكون صعبا نتيجة كوني أمام غول تمثيل".





وأضاف "رمسيس" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten": التعامل مع كامل الباشا كان رائعا وهو فنان متعاون للغاية ويتقبل جميع الأمور، منوها إلى أنه إجاد اللهجة المصرية لدرجة أن المشاهدين لم يتوقعوا أنه فلسطيني.





وتابع: المهرجانات السينمائية تعمل على فتح الجسور بين السينمات العربية مثل الفلسطينية وغيرها.. المهرجانات عبارة عن جسور تتصل من أجل نشر الفكر التمثيلي المختلف.