أحمد فريد يكتب: سكان الفضاء الأصليون.. يوري جاجارين (1)

وقد أبكاني هذا المقال في خلال كتابة آخر جملة كتبها.









إنه 12 أبريل 1961 بدأت كبسولة فوستوك 1 في العودة إلى الغلاف الجوي للأرض. ومع ذلك ، لم يكن كل شيء على ما يرام. لا تزال (service module ) وحدة الخدمة التي كان من المفترض أن تنفصل عن كبسولة العودة الدخول مرفقة.

فوق مصر ، يتم إلقاء المركبة الفضائية الصغيرة في تحولات . جزء سخونة الغلاف الجوي العلوي دخل الكبسولة ... تعالو نعرف أول رجل في الفضاء يوري غاغارين عمل إيه .









أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء في وكالة الفضاء الألمانية..









الموقف صعب ، في دخول مركبة إلى الغلاف الجوي تصل إلى 10 أضعاف قوة الجاذبية. على حد قوله: كانت هناك لحظة من ثانيتين إلى ثلاث ثوانٍ ، عندما بدأت البيانات الموجودة على مقاييس التحكم تبدو ضبابية. بدأ يتحول إلى اللون الرمادي في عيني .. ".









ولد يوري جاجارين في التاسع من مارس عام 1934 في كلوشينو ، وهي قرية صغيرة على بعد 100 ميل فقط غرب موسكو. كانت عائلته من فلاحين قبل الثورة. وعندما ولد يوري ، كانوا يعملون في مزرعة جماعية . خلال الحرب احتل الألمان كلوشينو. كان مقر إقامة غاغارين تحت قيادة ضابط ألماني. وعاش عائلة Gegarin في كوخ من الطين 9 مربعات في الأرض خلف المنزل أرسل الألمان اثنين من إخوة يوري الأكبر سنا للعمل في السخرة في بولندا. بعد الحرب انتقلت العائلة إلى جاتسك. وعمره 16 عامًا ، ذهب يوري للعمل كمتدرب في مصانع الصلب.









خلال هذا الوقت، أخذ دروسًا مسائية وبعد التخرج انتقل إلى ساراتوف حيث درس الجرارات في مدرسة ساراتوف التقنية الصناعية. تطوع في نادي الطيران المحلي. تحلق في عطلة نهاية الأسبوع كطالب جوي. لتغطية نفقاته ، عمل أيضًا كعامل رصيف على نهر الفولغا.









في عام 1955 عن عمر يناهز 21 عامًا ، تم قبوله في المدرسة التجريبية للقوات الجوية في أورينبورغ. وبعد فترة وجيزة من بدء التدريب على MiG 15. طوله 157 سم ، فلم يكن Gagarin طويلًا وفقًا لمعايير عصرنا هذا . عانى عند هبوط الطائره ذات المقعدين وكاد يُطرد من تدريب الطيارين . لقد حصل على فرصة أخيرة لهبوط الميغ 15. وأعطا مدرب يوري وسادة للجلوس عليها لتحسين الرؤية . وهبط يوري بالطائرة دون أي مشكلة.









في عام 1957 ، أصبح يوري ملازمًا في القوات الجوية السوفيتية ، وفي نهاية عام 1959 تطوع في سن الخامسة والعشرين لبرنامج الفضاء السوفيتي . كان برنامج الاختيار صارمًا. كان يجب أن يتراوح عمر الطيارين بين 25 و 30 عامًا وأقل من 72 كجم . تم اختيار 154 طيارًا وخضعوا لاختبارات نفسية وجسدية مكثفة. أخيرًا ، تمت الموافقة على 20 فقط. تدرب الرجال معًا وكان غاغارين يتمتع بشعبية كبيرة . عندما طُلب من المتدربين التصويت من يجب أن يكون أول طيار يذهب إلى الفضاء؟ صوتوا ليوري.









اجتماع لجنة الولاية في الثامن من أبريل عام 1961 قبل 4 أيام فقط من الضوء ، رشح يوري جاجارين ليكون الطيار الأساسي وصديق يوري وزميله جيرمان تيتوف ، يجب أن يكون مساعده.









في يوم الإطلاق عندما كانت الحافلة في طريقها إلى منصة الإطلاق ، احتاج غاغارين إلى التبول. طلب من سائق الحافلة التوقف و "تبول" عند الإطار الخلفي الأيمن للحافلة. لا يزال هذا التقليد مستمرًا حتى اليوم مع إقلاع جميع الطيارين من بايكونور. رائدات الفضاء يحضرن قاروره. ليمكنهم أيضًا رش العجلة الخلفية . دخل Gagarin فوستوك 1 في الساعة 4:10 بالتوقيت جرينتش وكان مربوطًا. كان الإطلاق على بعد ساعتين. تحدث جاجارين إلى كابكوم (وحدات القيادة) وكوروليف. كان كوروليف هو العبقري وراء برنامج الفضاء السوفيتي وكان متوترًا للغاية ، وكان لا بد من إعطائه حبة لتهدئته . في وقتها ، لم تنجح 50٪ من عمليات الإطلاق السوفيتية وكان الجميع على دراية بالاحتمالات . بشكل لا يصدق خلال هذا الوقت ، طلب يوري عزف بعض الموسيقى الهادئة.







