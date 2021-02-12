جوانا حاجي توما وخليل جريج يتحدثان حول مشاركتهما بمسابقة مهرجان برلين

يشارك الفيلم اللبناني الطويل "دفاتر مايا"Memory Box للثنائي جوانا حاجي توما وخليل جريج في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي.



وحل هذه الفرصة التاريخية يصرح المخرجين جوانا حاجي توما وخليل جريج: " فكرة الفيلم مرتكزة على مراسلات وجدت بعد 30 عامًا، بين جوانا حاجي توما وصديقتها على مدار 6 سنوات. خلقت لنا الرغبة بصناعة هذا الفيلم بهدف نقل لإبنتنا عليا وأبناء جيلها مرحلة الثمانينات في لبنان. اصداء هذا الماضي كان غريب بالنسبة لنا في هذا الوقت الذي نمر فيه بانهيار وازمة لا سابقة لها".

أما عن مشاركة الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي كان للمخرجين يقولان: مشاركتنا في مهرجان برلين السينمائي الدولي تعني لنا الكثيرة خاصةً في هذا الوقت بالذات وهذه الظروف التي تمر بها المنطقة ولبنان، وأننا بحاجة اليوم لهذا النوع من المشاركات والإحتفاء بالفن والسينما".