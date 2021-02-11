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أخبار العالم

الخارجية البحرينية: استهداف الحوثيين الأراضي السعودية عمل إرهابي جبان

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:44 م
الخارجية البحرينية
الخارجية البحرينية
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محمود نوفل
أصدرت وزارة خارجية البحرين بيانا ادانت فيه بشدة قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي تجاه مدينة (خميس مشيط) بالمملكة العربية السعودية. 

وذكرت الخارجية في بيان ان مافعلته ميليشيا الحوثي  عمل إرهابي جبان يعكس إصرارها على استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. 

وفي سياق متصل أشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وتصديها بحزم للاعتداءات الحوثية الآثمة.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين في صف واحد مع المملكة العربية السعودية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية وفي كل ما تتخذه من إجراءات رادعة من أجل ضمان أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها. 

ودعت إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وإدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة بأسرها.
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