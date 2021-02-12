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أخبار العالم

للمرة الثالثة خلال ساعات.. السعودية تعترض طائرة مسيرة حوثية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، أعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يعلن فيها التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية خلال ساعات قليلة. 

وقال التحالف في بيان بثته "الإخبارية": إحباط كافة المحاولات الارهابية التصعيدية لميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

ومنذ قليل، ال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، في رسالة لمجلس الأمن، إن  الهجوم الحوثي الأخير على مطار أبها "عمل إرهابي" استهدف البنية التحتية المدنية وهددت حياة المسافرين الأبرياء وهو يمثل "جريمة حرب".

وشددت الرسالة على ضرورة محاسبة الحوثيين بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي.

وأكدت الرسالة أن السعودية تتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين بها بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وأضافت أن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها الحوثيون ما زالت تعرض جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن للخطر وتزعزع الأمن الإقليمي والسلام الدولي.

ودعت مجلس الأمن الدولي لإدانة هذه الأعمال بشدة ولأن يتحمل مسؤولياته تجاه الحوثيين المدعومين من إيران لوقف تهديداتهم للسلام والأمن العالمي ومحاسبتهم.

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